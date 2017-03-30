Жителя Мордовии отправили на зону на 2 года за попытку изнасилования 77-летней пенсионерки

Житель Мордовии узнал свой приговор за попытку изнасилования пенсионерки. Большеигнатовский районный суд признал мужчину виновным и приговорил к 2 годам колонии строгого режима.

Как говорится в материалах дела, предоставленных пресс-службой суда, 55-летний мужчина проник в дом к 77-летней женщине, чтобы попросить еды. Пенсионерка не была настроена кормить нежданного гостя и потребовала, чтобы он ушел. Тогда преступник напал на нее и попытался изнасиловать. Пенсионерка смогла отбиться от насильника и позвать на помощь.

После задержания подозреваемый не стал отрицать своей вины и раскаялся в содеянном. Дело рассматривалось в особом порядке, однако от тюремного срока злоумышленника это не спасло.

Источник: bolsheignatovsky.mor.sudrf.ru