Убийцу из Саранска осудили на 12,5 лет за расстрел, совершенный в 2002 году

В Саранске осудили 41-летнего Александра Юдина, который 15 лет назад совершил преступление в составе организованной группировки. В пресс-службе СКР по Мордовии сообщили, что 28 марта 2002 года Юдин и неустановленный мужчина расстреляли 28-летнего жителя Саранска, когда тот выходил из квартиры дома на улице Коммунистической.

Расстрел был совершен непосредственно в подъезде. Жертва выбежала на улицу, однако преступники побежали за ним, продолжая стрелять. Пострадавший скончался у подъезда. Тогда киллеры быстро сбежали с места преступления, выбросив оружие в окрестностях.

Преступление оставалось нераскрытым до марта 2016 года. Однако долгая работа дала свои плоды – были найдены свидетели преступления, которые указали на Юдина.

В итоге Верховный суд Мордовии приговорил Юдина к 12,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Источник: mordovia.sledcom.ru