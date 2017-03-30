В Саранске 30 марта презентуют "Музыкальную коллекцию"

В Саранске на сцене Республиканского дворца культуры сегодня, 30 марта, состоится заключительный концерт абонемента "Народная мозаика", который был организован Мордовской госфилармонией в текущем сезоне. Мероприятие получило название "Музыкальная коллекция".

В концертной программе прозвучат песни отечественных и зарубежных авторов в исполнении солистов филармонии - народной артистки России и Мордовии Александры Куликовой, Алексея Дотолева, Александра Сергеева и Вячеслава Зобкова. Участие в концерте также примет Оркестр русских народных инструментов Саранского музыкального училища им. Л.П. Кирюкова под руководством заслуженного работника культуры РФ и РМ Валентины Криворотовой.

Начало концерта - в 18:30.

Источник: izvmor.ru