В детском саду Мордовии навес в любой момент мог обрушиться на малышей

Сотрудники Управления Роспотребнадзора Мордовии выявили угрозу здоровью детей, существовавшую на территории детского сада в Теньгушевском районе. Оказалось, что находившийся там теневой навес мог рухнуть прямо на воспитанников учреждения.

По результатам проверки оказалось, что навес, призванный защищать малышей от солнца и дождя, находится в аварийном состоянии - крыша просела, деревянная основа прогнулась, а цементные полы разрушились. В любой момент строение могло обрушиться на детей.

Роспотребнадзор направил дело об административном нарушении в районный суд. В судебном заседании представитель детского сада согласилась с выявленными нарушениями и пообещала устранить их, как только учреждение получит на это деньги.

В итоге эксплуатация навеса приостановлена на 60 суток. Сам детский сад функционирует в прежнем режиме.

Источник: Роспотребнадзор РМ