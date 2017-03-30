Мошенник из Азербайджана украл у жительницы Мордовии 10 тысяч рублей

Жительница Саранска заявила в полицию о том, что стала жертвой мошенника в Сети. По словам 42-летней пострадавшей, она зарегистрирована в соцсети "Одноклассники". Не так давно она получила сообщение от подруги с просьбой прислать данные банковской карты.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, гражданка не заподозрила подвоха и предоставила своей приятельнице требуемые данные. В результате с ее банковского счета исчезли 10 тысяч рублей. Оказалось, что аферисты взломали аккаунт подруги жертвы и оплатили полученной суммой покупки в Интернете.

Оперативники выяснили, что IP-адрес мошенника, отправлявшего сообщения, зарегистрирован в Азербайджане. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф