Единороссы подарили школьницам из многодетных семей платья для выпускного

В Саранском Дворце культуры прошла традиционная благотворительная акция "Платье для выпускного – в подарок".

Участницами акции стали школьницы, которые в нынешнем году выпускаются из учебных учреждений. Все без исключения они – из многодетных семей, для которых получить платье для выпускного в подарок - это мечта, которую единороссы воплотили в жизнь.

Для проведения акции партия "Единая Россия", региональное отделение "Российского фонда милосердия и здоровья" и администрация Саранска сплотили усилия. Руководство свадебных салонов пожертвовали большое число платьев различных расцветок и фасонов.

Девушки выбирали наряды согласно своему вкусу и делились радостью друг с другом. Позднее выпускниц ожидал торжественный концерт, который начался с небольшого дефиле участниц.

Специально для школьниц музыкальные номера подготовили актеры Дворца культуры Саранска, а по завершению выступления девушек ожидал сладкий стол.

Источник: izvmor.ru