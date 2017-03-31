34-летний житель Рузаевки избил следователя и оскорбил полицейского

Суд Мордовии вынес приговор 35-летнему жителю Рузаевки Андрею Матейчуку.

Сообщается, что мужчина признан виновным в нападении на следователя.

Как заявили в республиканский прокуратуре, 24 ноября минувшего года он решил помешать обыску у себя в жилье. При этом он грозил убийством представителю власти и два раза боднул его головой в лицо, а также публично оскорбил оперативника.

В результате по приговору суда Матейчук отправится в колонию строгого режима на 2 года и 8 месяцев.

Ранее сообщалось, что мошенник из Азербайджана украл у жительницы Мордовии 10 000 рублей.

Источник: izvmor.ru