В Саранске осудили водителя, по вине которого погиб пассажир

Пролетарский районный суд Саранска признал виновным некоего Тямкина в смертельном ДТП.

Как стало известно, 12 декабря прошлого года мужчина не совладал с управлением и протаранил световую опору. Вследствие ДТП пассажирка обвиняемого от полученных травм умерла на месте происшествия.

Приговором Тямкин признан виновным и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления автотранспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Как сообщалось ранее, 34-летний житель Рузаевки избил следователя и оскорбил полицейского.

Источник: izvmor.ru