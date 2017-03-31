В Мордовии сгорели надворные постройки, дверь в подъезд многоквартирного дома и гараж

На территории Мордовии произошло 3 пожара.

Первый инцидент случился в Темникове, где на ул. Белинского сгорели надворные постройки на площади 32 кв.м. Затем в райцентре Ардатов почти целиком выгорел автогараж на площади в 30 "квадратов". Далее в Саранске на ул. Пушкина, 3 загорелась дверь в подъезд многоквартирного дома.

В абсолютно всех случаях удалось незамедлительно справиться с огнем. Обошлось без потерпевших. Согласно фактам возгораний ведутся проверки и устанавливаются факторы возгораний.

Как ранее сообщалось, в Рузаевке произошел крупный пожар в пятиэтажном жилом доме. Инцидент случился в здании по адресу Ухтомского, 24, где загорелось помещение первого этажа.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ