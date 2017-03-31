В Мордовии разыскивают подозреваемого Шилина Андрея Владимировича

Полиция Мордовии объявила в розыск уроженца Саранска Шилина Андрея Владимировича, 1978 года рождения.

Сообщается, что разыскиваемый подозревается в незаконном приобретении и хранении наркотического средства.

Граждан, кому что-либо известно о местонахождении Шилина, просим сообщить в полицию.

Ранее сообщалось, что суд Мордовии вынес приговор 35-летнему жителю Рузаевки Андрею Матейчуку. Мужчина признан виновным в нападении на следователя и в результате по приговору суда Матейчук отправится в колонию строгого режима на 2 года и 8 месяцев.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия