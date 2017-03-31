В Мордовии осуждена проводница, укравшая телефон у пассажира рейса "Самара-Санкт-Петербург"

В Мордовии Рузаевский районный суд вынес приговор проводнице из Самарской области, обвиняемой в краже.

Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, в апреле 2015 года женщина работала на рейсе "Самара-Санкт-Петербург". Состав остановился в Рузаевке, где женщина утащила телефон Samsung Galaxy стоимостью свыше 19 000 рублей у одного из задремавших пассажиров. Спрятав гаджет в купе проводников, она принимала активное участие в поиске пропажи.

В дальнейшем женщина отдала добычу ребенку, который перепродал мобильный телефон другу, но оперативники сумели отыскать гаджет. В результате проводница отделалась штрафом в 30 000 рублей.