Мошенники "нагрели" жителя Мордовии на 21 тысячу рублей

В полицию Мордовии обратился 36-летний местный житель Атяшевского района с заявлением о мошенничестве.

Пострадавший рассказал правоохранителям, что он решил приобрести телефон на веб-сайте "Mobi – nova.ru". С ним связался менеджер, попросив продиктовать адрес электронной почты, на которую он в дальнейшем прислал номер лицевого счета, куда нужно было перечислить стопроцентную предоплату за мобильный телефон. Пострадавший перевел свыше 21 тысячи рублей. Уже после денежной операции неизвестный прекратил отвечать на звонки

По данному прецеденту ведется проверка. Розыск подозреваемых не прекращается.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия