В Мордовии осудили наркодилера, перевозившего 465 таблеток "экстази"

Лямбирский районный суд вынес вердикт жителю Самары, который признан виновным в транспортировке большой партии наркотиков.

Как заявили в Приволжской транспортной прокуратуре, в сентябре минувшего года он вез 465 таблеток психостимулятора "экстази" в пассажирском поезде Санкт-Петербург-Самара. Смекалистый дилер примотал преступный груз бинтами к ногам.

Мужчина сообщил, что данный наркотик он стал принимать на острове Гоа, куда в течении двух лет выезжал для работы в туриндустрии. Возвратившись с солнечного острова, молодой человек купил данные таблетки в Северной столице и отправился на малую родину, однако был арестован в Мордовии.

В результате молодой человек получил 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В настоящее время оперативники разыскивают продавца таблеток.

Источник: izvmor.ru