В Саранске ВАЗ сбил студентку

В Саранске произошло ДТП.
Инцидент случился на улице Студенческой, где водитель на "ВАЗ-2108" совершил наезд на 20-летнюю студентку пединститута, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия девушке понадобилась помощь медиков. Шофер трезв.
Как сообщалось ранее, в Саранске грузовик сломал высоковольтный столб на ул. Промышленная 1-я. Груженый песком 30-тонный большегруз въехал в световую опору, сломав ее под корень. Столб повис на проводах, улица обесточена.
Источник: izvmor.ru