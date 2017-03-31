В Саранске ВАЗ сбил студентку

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Студенческой, где водитель на "ВАЗ-2108" совершил наезд на 20-летнюю студентку пединститута, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия девушке понадобилась помощь медиков. Шофер трезв.

Как сообщалось ранее, в Саранске грузовик сломал высоковольтный столб на ул. Промышленная 1-я. Груженый песком 30-тонный большегруз въехал в световую опору, сломав ее под корень. Столб повис на проводах, улица обесточена.

Источник: izvmor.ru