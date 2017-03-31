В Саранске обнаружили очередную фальшивую пятитысячную купюру

В УМВД России поступило телефонное сообщение от кассира одного из банков Саранска с заявлением, что при проверке денежных средств, поступивших от гражданки, обнаружена и изъята поддельная денежная купюра Банка России достоинством 5 тысяч рублей.

По внешним признакам подделка находилась в обороте.

Ранее сообщалось, что 28 марта неустановленными лицами с помощью терминала по зачислению денег, находящегося в одном из магазинов Саранска, был осуществлена реализация 36 имитированных купюр номиналом 500 рублей. Подозреваемые перечислили на счета банковских карт и пополнили баланс мобильных телефонов на сумму 18 000 рублей. Данный факт аферы был обнаружен собственником терминала 29 марта при выемке выручки.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия