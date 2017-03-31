"Факел" заплатит 10 тыс. рублей за использование фанами пиротехники на матче с "Мордовией"

Руководство воронежского "Факела" заплатит 10 тысяч рублей штрафа за поведение своих болельщиков во время матча 28-го тура ФНЛ с "Мордовией". Напомним, встреча состоялась в Саранске и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Во время матча болельщики "Факела" использовали пиротехнические изделия. В связи с этим контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать клуб из Воронежа.

Напомним, что благодаря этой победе "Мордовия" набрала 29 очков и поднялась на 17-е место в турнирной таблице, по-прежнему находясь в зоне вылета. "Факел" (42 очка) остался на 4-й позиции.

Источник: КДК РФС