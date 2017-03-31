Спортсмены из Мордовии - вторые в финальных соревнованиях зимней Спартакиады учащихся РФ

Сборная Мордовии заняла второе общекомандное место в финале VIII зимней Спартакиады учащихся России – 2017. В общей сложности в турнире приняли участие 2057 спортсменов из 62 субъектов РФ.

Республика Мордовия была заявлена в условной третьей группе (регионы, где численность населения не превышает 1 млн человек) и заняла второе место.

VIII зимняя Спартакиада учащихся. III группа



1. Мурманская область – 217 очков

2. Республика Мордовия - 163,

3. Магаданская область - 153,

4. Калининградская область - 120,

5. Сахалинская область - 119,

6. Камчатский край - 115,

7.Смоленская область - 97,

8. Республика Коми - 80,

9. Республика Карелия - 78,

10. Республика Саха (Якутия) – 72.

Источник: izvmor.ru