Спортсмены из Мордовии - вторые в финальных соревнованиях зимней Спартакиады учащихся РФ

Сборная Мордовии заняла второе общекомандное место в финале VIII зимней Спартакиады учащихся России – 2017. В общей сложности в турнире приняли участие 2057 спортсменов из 62 субъектов РФ.
Республика Мордовия была заявлена в условной третьей группе (регионы, где численность населения не превышает 1 млн человек) и заняла второе место.
VIII зимняя Спартакиада учащихся. III группа
1. Мурманская область – 217 очков
2. Республика Мордовия - 163,
3. Магаданская область - 153,
4. Калининградская область - 120,
5. Сахалинская область - 119,
6. Камчатский край - 115,
7.Смоленская область - 97,
8. Республика Коми - 80,
9. Республика Карелия - 78,
10. Республика Саха (Якутия) – 72.
Источник: izvmor.ru