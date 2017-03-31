"Мордовия" уступила "Славутичу" и не пробилась в финал первенства ВХЛ

Хоккеисты ХК "Мордовия" не смогли пробиться в финал плей-офф первенства ВХЛ. В четвертом матче полуфинальной серии со "Славутичем" из Смоленска подопечные Юрия Воробьева потерпели поражение в овертайме – 1:2.

Смоляне вышли вперед на 49-й минуте после гола Цуканов, однако "Мордовия" отметила шайбой Колычева. Игра перешла в овертайм, где победу "Славутичу" принес Власов (63-я минута).

Таким образом, "Славутич" выиграл серию со счетом 3-1 и вышел в финал. "Мордовия" сразится за третье место с неудачником второго полуфинала – ХК "Тамбов". Первая игра состоится 11 апреля в Тамбове.

"Славутич" – "Мордовия" - 2:1 (ОТ) (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 – Цуканов (Козлов) (48:46)

1:1 – Колычев (Сахаров, Цицаров) (54:11)

2:1 – Власов (Субботин, Цуканов) (62:06)

Счет в серии: 3-1.