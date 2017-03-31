Владимир Киреев: Спартакиада - это большой спортивный праздник

Министр спорта и физической культуры Мордовии Владимир Киреев прокомментировал выступление спортсменов из региона-13 в финальной части VIII зимней Спартакиады учащихся России – 2017. Республика Мордовия была заявлена в условной третьей группе (регионы, где численность населения не превышает 1 млн человек) и заняла второе место.

"Наш биатлонист Дмитрий Чудайкин завоевал золото в гонке на 10 км среди юношей, а также бронзу в спринте. Еще одну награду в копилку сборной нашего региона принесла Алена Кривова. В смешанной эстафете наши ребята Кристина Петяева Кристина и Дмитрий Чудайкин остановились в шаге от пьедестала почета, заняв 4-е место.

Неплохо выступили воспитанники ГАУ РМ "Ледовый дворец" (СШОР по шорт-треку). Ребята заняли 11-е общекомандное место.

Спортсмены СШОР по фигурному катанию на коньках также смогли достойно представить Мордовию. 5-е место занял Артем Тимакин, Виктория Яценко стала 7-й, а Полина Платкова - 9-я.

В Спартакиаде важен каждый результат. Данные соревнования дают прочувствовать спортсмену, каково это - выступать не только на их личные достижения, но и на общекомандный зачет, нести ответственность за команду, за республику. Спартакиада дает базу для подготовки к дальнейшим стартам. Спартакиада - это большой спортивный праздник!" – сказал Киреев.

Источник: izvmor.ru