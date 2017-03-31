Максимов: В овертайме сработало правило – "не забиваешь ты, забьют тебе"

Главный тренер "Славутича" Дмитрий Максимов прокомментировал победу над "Мордовией" в 4-м матче полуфинальной серии плей-офф (2:1 ОТ) и выход в финал первенства ВХЛ.

"Как все могли видеть, игра сегодня шла до гола. Ошибка психологического плана не позволила нам закончить встречу в основное время. Не хватило хладнокровия, опыта. Что касается овертайма, там сработало правило – "не забиваешь ты, забьют тебе". Мы своим шансом воспользовались. Говорили с ребятами, что "Мордовия" - команда возрастная, старались поддавить в концовке, поэтому последние минуты третьего периода остались за нами. Это перешло и на овертайм, где нам удалась контратака.

Все ребята выложились на 100 процентов. Но не могу сказать, что я полностью доволен их действиями. Все-таки один гол пропустили, правда, это скорее недостаток опыта", - приводит слова Максимова пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru