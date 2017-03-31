Воробьев: "Мордовия" создала мало моментов, еще меньше реализовала

Главный тренер ХК "Мордовия" Юрий Воробьев прокомментировал поражение от "Славутича" (1:2 ОТ) в 4-м матче полуфинальной серии плей-офф. Счет в серии стал 3-1 в пользу смолян, которые и вышли в финал.

"Игра получилась очень упорной, как и полагается в плей-офф. С первой и до последней минуты, даже в дополнительное время шла борьба. В начале овертайма был момент у нас, а буквально в ответной атаке мы пропустили гол.

Не могу быть доволен действиями своей команды. Мы создали мало моментов, еще меньше реализовали. Фактор удачи никто не отменял, сегодня сопернику повезло, но тем не менее "Славутич" выиграл заслуженно", - приводит слова Воробьева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru