В Дубенском районе двое парней украли 30 метров медного провода с местного предприятия

В Дубенском районе Мордовии раскрыта кража 30 метров медного провода, который хранился в производственном цеху местного лесничества. Полицейские установили, что к преступлению причастны двое местных жителей, 18 и 19 лет.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, друзья проникли на территорию предприятия, выставив оконное стекло. Украв провод, парни отнесли его в гараж, планируя сдать медь в пункт приема. Однако стражи прядка задержали их еще до этого.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, жительница Саранска заявила в полицию о том, что стала жертвой мошенника в Сети. По словам пострадавшей, она зарегистрирована в соцсети "Одноклассники". Не так давно она получила сообщение от подруги с просьбой прислать данные банковской карты, выполнила просьбу, после чего с ее счета были списаны 10 тысяч рублей.

Источник: 13.мвд.рф