В Саранске во время ЧМ-2018 с банкоматами можно будет "пообщаться" на нескольких языках

В Саранске к чемпионату мира по футболу 2018 года готовятся все, в том числе банковские учреждения. Как стало известно, в банкоматах города станет возможно обменивать валюту. Меню в банкоматах станет доступно еще и на английском языке. Остальные языки, на которых можно будет "общаться" с банкоматами, определят по итогам жеребьевки команд-участниц матчей.

Кроме того, все банки переведут на круглосуточный режим работы свои call-центры. Все гости чемпионата мира также смогут получить консультации по банковским услугам и формату их предоставления. Консультировать приезжих будут волонтеры, программу подготовки которых вскоре разработает отделение-НБ Республика Мордовия Волго-Вятского ГУ Банка России.

Источник: izvmor.ru