В Саранске ищут пятерых парней, избивших прохожего

Полиция Саранска разыскивает пятерых молодых людей, которые подозреваются в совершении массового избиения. Инцидент произошел 25 марта примерно в 01:40 ночи на улице Полежаева.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, молодые люди, попавшие на видео, напали на прохожего. Всем нападавшим на вид от 18 до 25 лет.

Оперативники просят всех, кому что-либо известно о личностях или местонахождении граждан на видеозаписи, позвонить по телефонам: 89997781048, 29-90-39, 29-90-38 или 02.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии объявила в розыск уроженца Саранска Шилина Андрея Владимировича, 1978 года рождения. Разыскиваемый подозревается в незаконном приобретении и хранении наркотического средства.

Источник: 13.мвд.рф