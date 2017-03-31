Центр Саранска в субботу останется без холодной воды

В субботу, 1 апреля, жителям центра Саранска придется обойтись без холодной воды. Как сообщили в "Саранскгорводоканале", отключение произойдет по причине работ по замене участка водопровода на перекрестке улиц Рабочая и Б.Хмельницкого.

С 9:00 до 18:00 будет произведено отключение холодного водоснабжения по следующим адресам:

ул. Рабочая, д. 7, 13, 15, 34; 59; 61;

ул. Б.Хмельницкого, 1а/1;

ул. Коммунистическая, д. 8, 10, 13, 14а, 16, 17, 17б, 23, 25;

ул. Володарского, д. 5, 20, 22, 22а;

пр. Ленина, д. 7.

Слабая подача холодной воды ожидается по следующим адресам:

ул. Крупской, д. 16, 18, 20, 22/1, 22/2, 22/3;

ул. Советская, д. 31, 33.

Источник: Саранскгорводоканал