Попутчики "отблагодарили" подвозившего их жителя Саранска, ограбив его

Житель Саранска обратился в полицию Ромодановского района с заявлением о том, что стал жертвой ограбления. По словам 45-летнего заявителя, он покупал в салоне сотовой связи телефон и познакомился с двумя мужчинами. Узнав, что оба они – жители Ичалковского района, радушный гражданин предложил подвезти их, так как ехал в ту же сторону.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, попутчиками пострадавшего оказались двое рецидивистов, ранее судимые за кражи. В пути между ними и водителем возникла ссора. Около автозаправки в Ромодановском районе друзья стали избивать потерпевшего, затем отобрали у него три сотовых телефона, документы и 24 тысячи рублей, и сбежали.

Вскоре полиция задержала преступников. Ими оказались 27-летний безработный житель села Резоватово Ичалковского района и его 33-летний односельчанин.

Источник: 13.мвд.рф