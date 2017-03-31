"Биг-бенд "Саранск" впервые представил Мордовию на "Триумфе джаза" в Москве

В Москве завершился XVII Международный фестиваль "Триумф джаза". Среди прочих артистов, его участником стал коллектив "Биг-бенд "Саранск". Оркестр прибыл на фестиваль впервые по приглашению президента фестиваля Игоря Бутмана, который, к слову, является послом Саранска на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Мордовские музыканты достойно представили инструментальное искусство республики на одной из лучших концертных площадок страны – в Светлановском зале Московского международного Дома музыки.

Игорь Бутман, в свою очередь, поблагодарил главу Мордовии Владимира Волкова за материальную поддержку джазового оркестра "Биг-бенд "Саранск", которая позволила коллективу приехать в столицу РФ.

Источник: izvmor.ru