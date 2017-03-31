В Мордовии 18-летняя девушка из ревности изрезала своего возлюбленного

Жительница Мордовии была задержана полицией после того, как из ревности изрезала лицо своему возлюбленному. В полицию обратились врачи больницы в Большеберезниковском районе. По словам медиков, к ним поступил 25-летний парень с травмами головы и резаными ранами лица, грудной клетки и ног.

Как сообщает пресс-служба МВД, оперативники установили, что на молодого человека напала его 18-летняя подруга. Парочка вместе выпивала на квартире потерпевшего. В этот момент ему позвонила знакомая, однако трубку взяла подозреваемая. Между девушками возникла ссора. Побеседовав со звонившей на высоких тонах, ревнивая пассия решила отыграться на своем парне. Сперва она ударила его табуретом, а потом - кухонным ножом.

Немного утихомирив свой пыл, нападавшая перевязала раны любимому. На следующий день участники конфликта обратились в больницу.

Свою вину девушка не отрицает, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: 13.мвд.рф