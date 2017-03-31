Жителя Саранска "развели" мошенники при покупке ОСАГО в Интернете

Житель Саранска подал заявление в полицию, в котором указал, что стал жертвой мошенничества. По словам 32-летнего заявителя, он хотел приобрести полис автострахования в Интернете.

Зайдя на один из сайтов, он решил купить там ОСАГО. Созвонившись с менеджером, потерпевший перевел указанную денежную сумму на банковский счет. Однако полис мужчина так и не получил, а все попытки связаться с представителями онлайн-организации были напрасными, поскольку номер оказался недоступен, сообщили в пресс-службе МВД.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в полицию Мордовии обратился 36-летний местный житель Атяшевского района с заявлением о мошенничестве.

Источник: 13.мвд.рф