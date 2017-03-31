В Рузаевке на вокзале нашли и взорвали муляж самодельной бомбы

На железнодорожном вокзале в Рузаевке был обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывчатое вещество. На место выехали сотрудники Росгвардии, чтобы проверить информацию.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, на месте была проведена эвакуация персонала станции и выставлено оцепление. Предполагаемую бомбу решили переместить с помощью устройства "кошка". Дежурный инженер-сапер установил комплект обезвреживания и привел его в действие.

После подрыва специалисты выждали необходимое время и осмотрели обломки находки. Оказалось, что всеобщую тревогу вызвал муляж самодельного взрывного устройства.

Как сообщалось ранее, Рузаевский районный суд вынес приговор проводнице из Самарской области, обвиняемой в краже.

Источник: Росгвардия