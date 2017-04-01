Жительница Саранска лишилась машины за неоплаченные кредиты

Уроженке Саранска пришлось поплатиться собственным автомобилем из-за неоплаченных кредитов.

Как стало известно, гражданка задолжала банкам свыше 280 000 рублей. Долги она не гасила и дело было передано в службу судебных приставов.

Работник Управления приехал к ней домой, однако должницы там не оказалось, зато во дворе дома стоял принадлежавшее ей авто "Тойота".

Пристав-исполнитель арестовал легковушку и оставил на ответственное хранение супругу гражданки. Через 10 суток авто конфисковали и отправили на стоянку хранения арестованного транспорта.

В ближайшее время автомобиль будет реализован с молотка. Вырученные от продажи средства направятся на погашение долгов.

Источник: izvmor.ru