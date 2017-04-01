В Саранске прошла операция "Перекресток"

На территории Саранска прошло оперативно – профилактическое мероприятие "Перекресток".

За несколько часов рейда, в различных районах столицы Мордовии инспекторами ДПС были обнаружены различные нарушения, среди которых: проезд на воспрещающий сигнал светофора, нарушение требований дорожных знаков и разметки, невыполнение требования ПДД уступить путь автотранспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков. На каждого из нарушителей инспекторами ДПС был составлен административный материал.

Главная цель мероприятия – профилактика аварий по причине нарушений правил проезда перекрестков. За время проведения рейда ни одного ДТП в Саранске зафиксировано не было.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия