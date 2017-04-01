В Мордовии службы РСЧС учились бороться с лесными пожарами

В Мордовии прошли учения органов управления всех служб РСЧС в случае возникновения лесных пожаров, где было задействован 31 субъект Центрального и Приволжского федеральных округов.

По легенде вследствие аномально жаркой погоды в Ичалковском районе вспыхнули лесные пожары, а пламя разнеслось на площадь 60 га, угрожая перейти на населенные пункты.

В связи с образовавшейся ситуацией, на территории района условно был введен режим ЧС. В процессе коллективной тренировки были отработаны элементы межведомственного взаимодействия республиканских и муниципальных властей, пожарных, лесников, стражей порядка, коммунальщиков, врачей и многих других.

Источник: izvmor.ru