Под Рязанью протаранили дальнобойщика из Саранска

Житель Мордовии попал в ДТП под Рязанью.

Происшествие случилось на 170 км трассы М-5 "Урал" Рыбновского района, 24-летний шофер на "Газели" протаранил остановившегося на красный сигнал светофора большегруз "ДАФ" с полуприцепом под управлением 48-летнего уроженца Саранска.

Вследствие столкновения виновнику понадобилась помощь медиков. О его состоянии не сообщается.

Как сообщалось ранее, в Саранске на улице Студенческой произошло ДТП, где водитель на "ВАЗ-2108" совершил наезд на 20-летнюю студентку пединститута, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Источник: izvmor.ru