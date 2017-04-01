Под Рязанью протаранили дальнобойщика из Саранска

Житель Мордовии попал в ДТП под Рязанью.
Происшествие случилось на 170 км трассы М-5 "Урал" Рыбновского района, 24-летний шофер на "Газели" протаранил остановившегося на красный сигнал светофора большегруз "ДАФ" с полуприцепом под управлением 48-летнего уроженца Саранска.
Вследствие столкновения виновнику понадобилась помощь медиков. О его состоянии не сообщается.
Как сообщалось ранее, в Саранске на улице Студенческой произошло ДТП, где водитель на "ВАЗ-2108" совершил наезд на 20-летнюю студентку пединститута, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Источник: izvmor.ru