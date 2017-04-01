Телефонный вирус "съел" 8 тысяч рублей у жительницы Мордовии

Полиция Рузаевского района проводит проверку по факту виртуальной кражи.

Сообщается, что в дежурную часть полиции обратилась местная жительница. Пострадавшая рассказала правоохранителям, что с ее карты было списано 8 000 рублей. При этом никаких покупок либо прочих денежных операций она не совершала.

Согласно данному прецеденту проводятся проверка. Устанавливается метод совершения правонарушения. По некоторым предположениям, виртуальная кража совершена с помощью вредоносного ПО, которым был заражен мобильный телефон заявительницы. Розыск злоумышленников не прекращается.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия