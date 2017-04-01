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Жители Мордовии продолжают отмечать на карте ОНФ проблемные дороги

Жители Мордовии продолжают отмечать на карте ОНФ проблемные дороги

Жители республики продолжают отмечать на интерактивной карте Общероссийского народного фронта те дороги, которые нуждаются в ремонте.

Сообщается, что в целом на карте было отмечено приблизительно 50 точек в различных районах Мордовии. Из них более десяти зафиксировано в Саранске.

Напомним, что каждый житель Мордовии имеет возможность принять участие в плане ОНФ "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", ключевые задачи которого - восстановление дорог с учетом мнения жителей и устранение дорожных недостатков, оказывающих большое влияние на аварийность.


Источник: izvmor.ru