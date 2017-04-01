Жители Мордовии продолжают отмечать на карте ОНФ проблемные дороги

Жители республики продолжают отмечать на интерактивной карте Общероссийского народного фронта те дороги, которые нуждаются в ремонте.

Сообщается, что в целом на карте было отмечено приблизительно 50 точек в различных районах Мордовии. Из них более десяти зафиксировано в Саранске.

Напомним, что каждый житель Мордовии имеет возможность принять участие в плане ОНФ "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", ключевые задачи которого - восстановление дорог с учетом мнения жителей и устранение дорожных недостатков, оказывающих большое влияние на аварийность.

Источник: izvmor.ru