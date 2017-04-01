В Саранске водитель на "Мицубиси" сбил пешехода на "зебре"

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Невского, где шофер на "Мицубиси" совершил наезд на 42-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина была госпитализирована. На данный момент по данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что Житель Мордовии попал в ДТП под Рязанью. Происшествие случилось на 170 км трассы М-5 "Урал" Рыбновского района, 24-летний шофер на "Газели" протаранил остановившегося на красный сигнал светофора большегруз "ДАФ" с полуприцепом под управлением 48-летнего уроженца Саранска.

Источник: izvmor.ru