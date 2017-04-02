Более 20 тысяч мордовских пенсионеров получили прибавку к пенсии

С 1 апреля пенсии по государственному пенсионному обеспечению увеличатся на 1,5 % с учетом темпов повышения прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Увеличиваются они в соответствии с распоряжением Правительства РФ.

К пенсиям по государственному пенсионному обеспечению относятся социальные пенсии, а также пенсии инвалидам и участникам войны, родителям погибших военных, жителям блокадного Ленинграда и некоторым иным категориям. В повышенном объеме данные виды пенсий станут выплачиваться абсолютно всем получателям, вне зависимости от трудовой занятости.

Теперь в Мордовии количество пенсионеров, которым с 1 апреля будут повышены пенсии, составляет 20 тысяч 111 человек.

Средний размер социальных пенсий вырастет на 115 рублей и составит 8 900 рублей. Размер повышения у каждого будет персональным, зависит он от группы получателя социальной пенсии.

Источник: izvmor.ru