В Мордовии запретили торговлю сигаретами у школы

Работники прокуратуры Кадошкинского района обнаружили, что в магазине ИП Байчуриной Р.Ю., расположенном на дистанции меньше чем сто метров от Латышовской средней школы, осуществляли торговлю сигаретами.

Как разъяснили в ведомстве, это строжайше запрещено законодательством. Прокурором района в суд направлено заявление о прекращении реализации табачных изделий в данном магазине.

Помимо этого, в отношении бизнесмена возбуждено дело об административном преступлении.

Ранее сообщалось, что жительница Мордовии была задержана полицией после того, как из ревности изрезала лицо своему возлюбленному.

Источник: izvmor.ru