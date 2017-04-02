В Мордовии запретили торговлю сигаретами у школы

Работники прокуратуры Кадошкинского района обнаружили, что в магазине ИП Байчуриной Р.Ю., расположенном на дистанции меньше чем сто метров от Латышовской средней школы, осуществляли торговлю сигаретами.
Как разъяснили в ведомстве, это строжайше запрещено законодательством. Прокурором района в суд направлено заявление о прекращении реализации табачных изделий в данном магазине.
Помимо этого, в отношении бизнесмена возбуждено дело об административном преступлении.
Ранее сообщалось, что жительница Мордовии была задержана полицией после того, как из ревности изрезала лицо своему возлюбленному.
Источник: izvmor.ru