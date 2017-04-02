Житель Мордовии ответит перед судом за кражу икон

В Саранске Ленинский районный суд вынесет приговор 28-летнему жителю Дубенского района Павлу Русскину.

Сообщается, что в ноябре прошлого года гражданин похитил из специального магазина, находящегося на территории республиканской клиники, автомобильные иконы. Внутрь здания он пробрался, разбив гвоздодером окошко. Взяв 2 образа, общей ценой 1 300 рублей, грабитель с места правонарушения скрылся.

Через пару суток он решил обворовать еще одну иконную лавку на пр. 50 лет Октября. Представитель сильного пола разбил бутылкой стекло, забрался внутрь и предпринял попытку взять из кассы средства, однако услышав с улицы сторонние звуки, испугался и сбежал.

Когда злоумышленника задержали, своей вины он отрицать не стал.

Источник: izvmor.ru