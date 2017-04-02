В Мордовии из незаконного оборота изъято 9,5 тысяч бутылок "паленого" алкоголя

Полиция Мордовии в процессе оперативно-разыскных мероприятий задержала двух граждан, осуществлявших транспортировку из соседней области для реализации алкогольную продукцию, часть которой имела акцизные марки с признаками фальшивки, часть была немаркированной.
В ходе мероприятий было выявлено и конфисковано 2624 бутылок фальсифицированной алкогольной продукции и 820 литров спирта.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Аналогичный факт выявлен в Ковылкинском районе. В помещениях, принадлежащих местному жителю, сотрудниками полиции обнаружено и изъято 6892 бутылок алкогольной продукции, а также 305 литров спиртосодержащей жидкости.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия