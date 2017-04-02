Житель Саранска попал в больницу после конфликта с попутчицей

В отделение полиции поступил звонок из приемного отделения Рузаевской больницы.

В данное медучреждение с Привокзальной площади был доставлен 25-летний уроженец Саранска, с диагнозами: закрытый перелом костей носа, левого предплечья, подкожной гематомой головы.

Согласно предварительным сведениям, молодой человек приехал в город на поезде, в дороге у него возник инцидент с попутчицей. Девушка пригрозила ему, что не оставит незамеченным свое унижение. Пострадавший вышел на своей остановке, где его уже подстерегал приятель гражданки, который и нанес ему травмы.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия