В Саранске ищут двух девушек, укравших одежду из магазина "Остин"

Полиция Мордовии разыскивает двух девушек, подозреваемых в совершении кражи из магазина "Остин" в Саранске.

Сообщается, что в четверг, 30 марта, в неизвестные из магазина "Остин", находящегося в ТРЦ "Сити-Парк", украли женский джемпер, двое брюк и 2 футболки, на общую сумму чуть более 6,5 тысяч рублей.

Приметы подозреваемых:

Первой: на вид 17-20 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 см, волосы темные. Была одета: пальто светлого цвета, синие джинсы. Была обута: синие кроссовки белого цвета.

Второй: на вид 17-20 лет, среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы рыжие. Была одета: черная куртка, черные штаны. Была обута: темные ботинки.

Если вам что-либо известно о личностях или местонахождении разыскиваемых просьба сообщить в полицию.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия