Отключение воды в центре Саранска перенесли на другой день

Отключение холодного водоснабжения в центре Саранска с 1 апреля перенесено на 3 апреля.

Как рассказали в мэрии Саранска, было решено не оставлять жителей города без воды в выходной день и отключить ее в понедельник.

Итак, 3 апреля с 9:00 до 18:00 отключение холодного водоснабжения запланировано по следующим адресам: ул. Рабочая, д. 7, 13, 15, 34, 59, 61; ул. Б.Хмельницкого, д. 1А/1; ул. Коммунистическая, д. 8, 10, 13, 14а, 16, 17, 17б, 23, 25; ул. Володарского, д. 5, 20, 22, 22а; пр. Ленина, д. 7.

Ослабленное давление холодного водоснабжения ожидается по ул. Крупской в домах №№16, 18, 20, 22/1, 22/2, 22/3, а также в домах №31, 33 по ул. Советской.

На время отключения по указанным адресам будет организован подвоз воды.

Источник: izvmor.ru