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У саранских силовиков появится водометный "КамАЗ"

У саранских силовиков появится водометный "КамАЗ"

Предприятие по изготовлению спецтехники получило заказ на изготовление 29 спецмашин, которые специализированы на подавлении массовых беспорядков.

Сообщается, что данная спецтехника будет применяться для обеспечения безопасности на ЧМ-2018. На грузовике "КамАЗ" смонтируют водометы, 60-литровые контейнеры с пеной, краской и слезоточивым газом.

Как сообщалось ранее, на территории Мордовии прошли учения органов управления всех служб РСЧС в случае возникновения лесных пожаров, где было задействован 31 субъект Центрального и Приволжского федеральных округов.


Источник: izvmor.ru