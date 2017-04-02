Саранская студентка шантажировала одногруппников интимными фото

В полицию Мордовии обратились двое жителей Саранска с заявлениями о вымогательстве.
Молодой человек и девушка разъяснили полицейским, что неизвестный с помощью соцсети вымогал у них деньги. Правонарушитель требовал перечислить ему по 2 000 рублей с каждого за нераспространение информации, порочащих репутация и достоинство этих граждан.
Вследствие оперативных мероприятий представители полиции определили личность подозреваемого в правонарушении. Им оказалась одногруппница пострадавшей.
Согласно предварительным сведениям, девушка увидела пароль странички заявительницы и в дальнейшем проникла туда самостоятельно. Преступный замысел у ее появился, когда она обнаружила в сообщениях снимок и переписку личного характера двух пострадавших.
По данному факту проводится проверка.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия