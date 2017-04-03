"Мордовия" поделила очки с "Соколом" в Саратове

Саранская "Мордовия" поделила очки с саратовским "Соколом" в матче 29-го тура ФНЛ. Встреча состоялась в Саратове на стадионе "Локомотив" и закончилась со счетом 0:0.

После этого тура "Мордовия" набрала 30 очков и по-прежнему занимает 17-е место в турнирной таблице. От 15-й строчки, которая позволит сохранить прописку в ФНЛ, саранскую команду отделяют 3 очка.

"Сокол" - "Мордовия" - 0:0

"Сокол": Федоров, Семенов, Ходырев, Магадиев, Климов, Хрущев (Шпитальный, 90+1), Романенко, Мануковский (Паштов, 71), Дудолев (Дергачев, 66), Платика, Галыш.

"Мордовия": Леонов, Лебедев, Осипов, Багаев, Навлётов, Сабитов, В. Сысуев (Амбарцумян, 77), Кренделев, Деобальд, Петров (Лукьянов, 80), Дегтярев (Игнатович, 61).

Предупреждены: Платика, 2, Хрущев, 69 - Багаев, 87.