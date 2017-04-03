Мордовская лыжница Анастасия Седова выиграла гонку на 30 км на чемпионате России

Лыжница Анастасия Седова, представляюащая Мордовию, стала победительницей гонки на 30 км классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске. Анастасия преодолела дистанцию за 1 час 27 минут 12.,1 секунды.

Второе место заняла Наталья Непряева, выступающая за Московскую и Тверскую области (+3,4 секунды), а замкнула тройку призеров Алиса Жамбалова из Бурятии (+3,5).

Лыжные гонки. Чемпионат России. Ханты-Мансийск

Женщины. 30 км. Классический стиль



1. Анастасия Седова (Нижегородская область/Мордовия) – 1:27.17,1.

2. Наталья Непряева (Московская область/Тверская область) +3,4.

3. Алиса Жамбалова (Бурятия) +3,5.