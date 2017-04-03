Поэт из Мордовии вошел в ряды Союза писателей России

Мордовский поэт Петр Учуватов из села Стандрово Теньгушевского района стал членом Союза писателей России. Всю жизнь он работал школьным учителем, а сейчас вышел на пенсию.

На его счету - два сборника стихов: "Дорога к дому" (2004 г.) и "Над снежным простором России" (2006 г.). В сборниках, как правило, лирические стихи, однако есть у Петра Учуватова и творения о Великой Отечественной войне.

Как сообщалось ранее, с 1 апреля пенсии по государственному пенсионному обеспечению увеличились на 1,5 % с учетом темпов повышения прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Увеличиваются они в соответствии с распоряжением Правительства РФ.

В Мордовии количество пенсионеров, которым с 1 апреля повышены пенсии, составляет 20 тысяч 111 человек.

Источник: izvmor.ru