В Темниковском районе ночью сгорели 2 человека

В ночь на 2 апреля в Мордовии произошел пожар, который унес жизни людей. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, трагический инцидент случился в поселке Романовский Темниковского района. Около 23 часов вечера там загорелся жилой дом на площади 96 кв.м.

В результате происшествия погибли 2 человека. Их личности пока что не раскрываются.

Другие обстоятельства трагедии также устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в Рузаевке произошел крупный пожар в пятиэтажном жилом доме. Инцидент случился в здании по адресу Ухтомского, 24, где загорелось помещение первого этажа.

Пока огонь не был очень сильным, 20 жителей дома смогли покинуть дом самостоятельно. Однако из-за густого дыма не все жильцы смогли самостоятельно эвакуироваться.

Источник: 13.mchs.gov.ru